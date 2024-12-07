Чудова сімка від Queensberry: вечір англійського боксу на Київстар ТБ

7 грудня о 20:00 на Київстар ТБ відбудеться трансляція масштабного боксерського шоу "Чудова сімка". Головною подією вечора стане бій між чемпіоном Великої Британії в середній вазі Бредом Полсом і володарем поясу WBO International Дензелом Бентлі.

Після нічийного результату в березневому поєдинку, Полс (19-1-1, 11 KO) взяв реванш у Нейтана Гіні та став чемпіоном Британії. Водночас Бентлі (20-3-1, 17 KO) захистив титул WBO International, двічі нокаутувавши своїх суперників.

На кону – не лише вакантний пояс чемпіона Європи в середній вазі, а й титули чемпіона Великої Британії та інтернаціонального чемпіона WBO.

Організатором турніру "Чудова сімка" виступає промоутерська компанія Queensberry Promotions Френка Воррена.

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Не пропустіть ексклюзивну трансляцію боксерського шоу "Чудова сімка" 7 грудня о 20:00 на Київстар ТБ.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі "Кіно для ТБ".

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