Чудові сейви Трубіна принесли "Бенфіці" перемогу та лідерство у чемпіонаті Португалії (відео)

Анатолій був визнаний найкращим гравцем матчу проти "Браги".

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна здолала "Брагу" у виїзному поєдинку 14-го туру чемпіонату Португалії. Зустріч на стадіоні "Брага Мунісіпал" завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому матчі лісабонці забили уже на третій хвилині. Автором результативного удару став данський нападник "орлів" Каспер Тенгстедт.

Варто зазначити, що "Брага" мала чимало нагод не лише, щоб зрівняти рахунок, а й для здобуття перемоги. Однак впевнена гра Трубіна дозволила його команді зберегти свої ворота "сухими".

Упродовж поєдинку Анатолій здійснив 6 сейвів, причому кілька разів український воротар рятував "Бенфіку" після дуже складних ударів господарів. Показник голів, яким запобіг Трубін, склав 0,95.

За підсумками гри Трубін отримав від статистичних порталів WhoScored та Sofascore оцінки 8,2 та 8,4 – це найвищі бали у складі обох команд. Також організатори вручили українцю приз найкращому гравцю матчу.

Огляд матчу "Брага" – "Бенфіка"

Додамо, що це сьомий "сухий" матч 22-річного українського воротаря у 18 поєдинках за португальський клуб, в інших 11 він пропустив 16 м'ячів.

Після цієї перемоги "Бенфіка" (33 очки) піднялася на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. "Орли" на два бали випереджають "Спортинг" та "Порту", які провели на один матч менше. "Брага" (29 пунктів) посідає четверту позицію.

У наступному турі команда Трубіна 29 грудня прийме "Фамалікан". Днем пізніше "Брага" на виїзді зустрінеться з "Каса Піа".

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