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Чудовий приклад: "Шахтар" всуху виніс "Шериф" в юнацькій Лізі чемпіонів

Чудовий приклад: "Шахтар" всуху виніс "Шериф" в юнацькій Лізі чемпіонів

ФК Шахтар

"Гірники" забили п'ять голів суперникам з Молдови.

Донецький "Шахтар" розгромно обіграв "Шериф" у матчі стартового туру Ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів. Зустріч у Тирасполі завершилася перемогою українського клубу з рахунком 5:0.

Голами за "гірників" відзначилися Артем Векленко (37 хвилина), Кирило Сігєєв (56), Данило Гончарук (64), Антон Глущенко (68, пен.) та Владислав Погорілий (90, пен.).

  • В іншому матчі групи D міланський "Інтер" зустрінеться з мадридським "Реалом".
  • Наступний матч турніру юні "гірники" зіграють 28 вересня в Україні проти "Інтера".
  • Дорослі команди "Шерифа" і "Шахтаря" почнуть свій матч Ліги чемпіонів 15 вересня о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Як раніше повідомляв ТСН Проспорт, "Динамо" стартувало в юнацькій Лізі чемпіонів розгромною перемогою над "Бенфікою".

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