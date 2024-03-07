Чвертьфінал майже гарантовано: "Ліверпуль" знищив суперника в Лізі Європи (відео)

Англійський "Ліверпуль" на виїзді розбив чеську "Спарту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Празі завершився з рахунком 1:5 .

Команда Юргена Клоппа дуже швидко вийшла вперед – на шостій хвилині пенальті реалізував Алексіс Макаллістер.

До перерви "червоні" забили ще двічі – дубль оформив Дарвін Нуньєс, відзначившись на 25-й і 45+3-й хвилинах.

На старті другого тайму господарі відквитали один м'яч – автогол у пасиві захисника "мерсисайдців" Коннора Бредлі.

Проте далі "Ліверпуль" повернув собі розгромну перевагу. На 53-й хвилині влучного удару завдав Луїс Діас, а остаточний рахунок гри в компенсований час встановив Домінік Собослай.

Огляд матчу "Спарта" Прага – "Ліверпуль"

Матч-відповідь між "Ліверпулем" і "Спартою" відбудеться у четвер, 14 березня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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