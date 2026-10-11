Чи покарають Роналду за демарш у збірній Португалії — президент федерації пояснив

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Президент Федерації футболу Португалії (FPF) Педру Проенса висловився щодо можливого застосування санкцій проти форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду після скандалу із самовільним залишенням табору національної команди.

"Це залежатиме виключно від Дисциплінарної ради, яка є незалежним органом і виконає свою роботу. Ми ж зараз готуємося до наступного збору, де розраховуємо на всіх 25 гравців, якщо для цього будуть спортивні підстави.

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Федерація футболу Португалії, її президент, діючи в цьому дусі спокою та ведучи діалог з усіма сторонами, бачать, що всі вже публічно висловили своє бажання знову бачити капітана разом із нами. Таке бажання чітко озвучили всі.

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Йдеться про Федерацію футболу Португалії, її президента, головного тренера збірної, капітана та футболістів. Усі без винятку хочуть знову бути разом у листопаді.

Я не коментуватиму ані заяв головного тренера збірної, ані звернення капітана, ані коментарів гравців. У них набагато більше спільного, ніж розбіжностей.

Передусім усі хочуть, щоб Португалія виграла Лігу націй. Ми прагнемо захистити титул, і всі поділяють цю мету. Крім того, усі хочуть, щоб ці 25 гравців знову зібралися разом. Сподіваємося, це станеться вже під час наступного збору.

Ми маємо подолати розбіжності, які я обережно назвав непорозумінням, і зробити висновки з того, що сталося. Зараз важливі спокій, виваженість і бажання знову бачити з нами найкращого португальського футболіста всіх часів. Він уже понад два десятиліття пов'язаний із федерацією та збірною — місцем, де йому дуже подобається бути. Президент федерації спокійно створить усі умови, щоб це сталося", — наводить слова Проенси видання Record.

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Зазначимо, що 10 жовтня Роналду тимчасово відсторонили від збірної Португалії. Португальська федерація футболу відкрила дисциплінарну справу проти 41-річного форварда.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на головного тренера португальської збірної Жорже Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний тренер заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

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Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування національної команди. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

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