Чи повернеться Ф'юрі в ринг: промоутер "Циганського короля" зробив заяву

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі збирається відновити боксерську кар'єру.

Про це розповів промоутер 37-річного британського боксера Френк Воррен.

За його словами, "Циганський король" хоче повернутися в ринг 2026 року.

Реклама

"Я розмовляв з ним минулого тижня. Він сказав, що збирається повернутися і провести бій наступного року. Він хоче це зробити. У Тайсона був дуже насичений рік. Він не проводив боїв, але, як ми всі бачили, у нього вийшов документальний фільм.

Також він закінчує роботу над ще одним документальним фільмом, є й інші справи. Він категорично заявив мені, що хоче битися наступного року. Тому ми сядемо і подивимося, як це зробити", – цитує промоутера DAZN.

Нагадаємо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з українцем Олександром Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.