"Чистий гол": забитий м'яч "Динамо" у ворота "Карпат" скасували через суперечливий фол

Матвій Пономаренко, "Динамо" — "Карпати" / © ФК Динамо Київ

Під час матчу 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між київським "Динамо" та львівськими "Карпатами" стався скандальний епізод — арбітр скасував гол форварда "біло-синіх" Матвія Пономаренка через нібито порушення правил.

Гра завершилася сенсаційною поразкою "Динамо" з рахунком 0:1. Єдиний гол на 6-й хвилині зустрічі забив форвард "левів" Бабукар Фал.

"Біло-сині" могли уникнути поразки — на 80-й хвилині Пономаренко зіграв на добиванні у чужому штрафному майданчику та переправив м'яч до сітки воріт.

Головний арбітр поєдинку Дмитро Панчишин спочатку зарахував гол, але після перегляду відеоповтору (VAR) забитий м'яч було скасовано. На думку рефері, Пономаренко порушив правила проти воротаря львів'ян Назара Домчака, вибивши м'яч з його рук.

Момент з дотиком Матвія Пономаренка до м'яча в епізоді зі скасованим голом у матчі "Динамо" — "Карпати" / Скриншот з трансляції UPL.TV

Відео епізоду зі скасованим голом Пономаренка

Після завершення матчу головний тренер "Динамо" Ігор Костюк не погодився з рішенням арбітра, заявивши, що той помилково скасував гол Пономаренка.

"Я вважаю, що це був чистий гол. Арбітр VAR не мав навіть передивлятися цей епізод. Ми подивилися повтор — воротар випустив м'яч, а Матвій вибив його вже з-під рук. Якщо був дотик, то Матвій першим доторкнувся до м'яча і забив чистий гол. Взагалі не потрібно було дивитися VAR. Але арбітр ухвалив таке рішення. Він дивився момент у статиці, хоча такі моменти потрібно дивитися у динаміці, аби розуміти, як відбувалися події", — цитує Костюка офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що Пономаренко не дограв матч до кінця — на 90+4-й хвилині 20-річний нападник отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Зазначимо, що минулого туру Пономаренко встановив клубний рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії в УПЛ, забивши у сьомому матчі поспіль. Однак грою з "Карпатами" його результативна серія перервалася.

Для "Динамо" це перша поразка у весняній частині УПЛ. Кияни (41 бал) продовжують посідати четверте місце в чемпіонаті України. "Карпати" (29 очок) піднялися на восьму позицію.

У наступному турі "біло-сині" зіграють з "Металістом 1925", а "зелено-білі" приймуть "Олександрію". Обидва матчі відбудуться у суботу, 11 квітня.