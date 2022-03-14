"Ці "ніштяки" підуть нашим розвідникам": Ярмоленку подякували за допомогу рідному місту

Футболіст передав потрібні речі армії.

Вінгер збірної України та лондонського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко активно допомагає рідному місту Чернігів, яке потерпає від російських окупаційних військ.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус подякував футболісту за допомогу.

"Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту.

Ці "ніштяки", які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую!" – цитує Чауса Суспільне.Чернігів.

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