"Ці виродки бомбили моє рідне місто": найкращий український форвард - про ракетні обстріли Львову (фото)

"Ці виродки бомбили моє рідне місто": найкращий український форвард - про ракетні обстріли Львову (фото)

Форвард "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відреагував на обстріли Львова російськими окупантами.

Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.

На своїй сторінці в Instagram український нападник опублікував фото палаючої підстанції.

"Сьогодні ці виродки бомбили моє рідне місто ракетами", - написав Яремчук.

instagram.com/r.yaremchuk/

Нагадаємо, напередодні, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.

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