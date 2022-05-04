"Ці виродки бомбили моє рідне місто": найкращий український форвард - про ракетні обстріли Львову (фото)

Форвард "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відреагував на обстріли Львова російськими окупантами.
Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.
На своїй сторінці в Instagram український нападник опублікував фото палаючої підстанції.
"Сьогодні ці виродки бомбили моє рідне місто ракетами", - написав Яремчук.
Нагадаємо, напередодні, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.
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