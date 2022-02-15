"Цигани його захопили, але ми його визволимо": Усик похвалився чемпіонським поясом і звернувся до потенційного суперника (відео)

"Цигани його захопили, але ми його визволимо": Усик похвалився чемпіонським поясом і звернувся до потенційного суперника (відео)

Український чемпіон готовий зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик отримав чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), який він виборов у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомила промоутерська компанія K2 Promotions.

На відео, опублікованому в Instagram, українець радісно реагує на довгоочікувану посилку від організації. Розглядаючи пояс, Усик пообіцяв зібрати всю колекцію трофеїв, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

"Малий, ну, ласкаво просимо додому. Я тебе відвезу, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить... Цигани його захопили. Але ми його визволимо", – натякнув Усик на майбутню перемогу над Тайсоном Ф'юрі за титул WBC.

Усик має зустрітися у реванші з Ентоні. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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