Циганков не врятував "Жирону" від поразки в матчі проти аутсайдера Ла Ліги (відео)

Українець вийшов на поле в другому таймі.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді програла "Кадісу" в стартовому поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2 .

Обидва голи господарі забили ще до перерви. На 6-й хвилині "Жовту субмарину" вивів уперед Гонсало Ескаланте, а на 34-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв Серхіо Гвардіола.

Циганков розпочав зустріч на лавці для запасних, але вийшов на поле на 63-й хвилині, замінивши Алейкса Гарсію. На жаль, врятувати жирондинців від поразки українцю не вдалося.

Огляд матчу

Для Віктора це був другий матч у складі "Жирони" після трансферу з київського "Динамо". Минулого туру він дебютував за нову команду в поєдинку проти "Валенсії".

"Жирона" з 24 очками розташувалася на 11-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги. "Кадіс" (22 бали) залишив зону вильоту та піднявся на 15-те місце.

У наступному турі команда Циганкова 17 лютого прийме "Альмерію". "Жовто-сині" 19 лютого на виїзді зіграють з "Барселоною".

Читайте також:

Роналду оформив покер у Саудівській Аравії та встановив неймовірне бомбардирське досягнення (відео)

"Шахтар" оголосив про підписання воротаря збірної України

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу