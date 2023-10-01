Циганков отримав травму в матчі з "Реалом" і ризикує пропустити жовтневі матчі збірної України

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не зміг дограти матч 8-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським "Реалом" через травму.

Про це повідомив журналіст Ніл Сола на своїй сторінці у Twitter.

У матчі з "Реалом" 25-річний українець вийшов у стартовому складі, але був замінений одразу після першого тайму. Після гри стало відомо, що Віктор травмувався.

"Треба зробити тести. Він сказав, що щось помітив, і ми повинні це перевірити. Це щось м'язове, але ми не знаємо, серйозно це чи ні. Треба зробити тести, тому що він щось відчув. Він сам попросив заміну", – прокоментував травму українця головний тренер "Жирони" Мічел.

Таким чином, Циганков ризикує пропустити жовтневі матчі збірної України у відборі на Євро-2024. 14 жовтня команда Сергія Реброва зіграє проти Північної Македонії, а 17 жовтня зустрінеться з Мальтою.

Нагадаємо, "Реал" на виїзді розгромив "Жирону" (0:3) та вийшов на перше місце в Ла Лізі. Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова після поразки опустилася на третю позицію.

Читайте також:

У чемпіонаті Нідерландів воротар знепритомнів після зіткнення із суперником: матч не дограли (відео)

"Баварія" здійснила камбек та уникла поразки від "Лейпцига" в яскравому матчі Бундесліги (відео)

"Ліверпуль" удев'ятьох драматично поступився "Тоттенгему" в центральному матчі 7-го туру АПЛ (відео)