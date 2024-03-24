Циганков повернувся до загальної групи збірної України перед матчем з Ісландією за вихід на ЧЄ-2024

Віктор готується допомогти "синьо-жовтим" у вирішальному поєдинку відбору на континентальну першість.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі національної команди напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти Ісландії ​​​​.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у суботу, 23 березня, вінгер іспанської "Жирони" уперше на березневому зборі повноцінно взяв участь у тренуванні "синьо-жовтих". 26-річний атакувальний хавбек провів із партнерами усе заняття.

Зазначимо, що через травму Циганков не потрапив до заявки збірної України на півфінальний матч плейоф кваліфікації на ЧЄ-2024 проти Боснії і Герцеговини, в якому команда Сергія Реброва здійснила камбек (2:1) і продовжила боротьбу за потрапляння на континентальну першість.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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