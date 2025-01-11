Циганков повернувся на поле після травми і допоміг "Жироні" вирвати перемогу в матчі Примери (відео)

Каталонці завдяки голу в компенсований час подужали "Алавес".

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді обіграла "Алавес" у матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол підопічні Мічела забили у компенсований до другого тайму час. На 90+1-й хвилині перемогу каталонському клубу приніс колумбійський півзахисник Джон Соліс.

Циганков розпочав цей поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 70-й хвилині, замінивши Донні ван де Бека. Для 27-річного футболіста збірної України це була перша гра від листопада минулого року, коли він травмувався.

Огляд матчу "Алавес" – "Жирона"

Завдяки цій перемозі "Жирона" (28 очок) піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці Примери. "Алавес" (17 балів) залишився на 16-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова прийме "Севілью", тоді як "Алавес" у гостях зустрінеться з "Бетісом". Обидва матчі відбудуться 18 січня.

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