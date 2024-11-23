Циганков повернувся після травми: "Жирона" знищила суперника у чемпіонаті Іспанії (відео)

Українець з'явився на полі у другому таймі поєдинку з "Еспаньйолом".

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома розгромила "Еспаньйол" у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершилася з рахунком 4:1 .

Всі голи підопічні Мічела забили в першому таймі, причому зробили це за перші 27 хвилин матчу. Дублем відзначився Боян Міовскі, ще по разу ворота гостей вразили Браян Хіль та Ладіслав Крейчі.

"Папуги" зуміли відповісти лише голом престижу – на 55-й хвилині влучного удару завдав Хаві Пуадо.

Циганков розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 60-й хвилині, замінивши Ясера Аспрілью. Для 27-річного укранця цей матч став першим після травми, через яку він пропустив листопадові ігри національної збірної в Лізі націй.

Огляд матчу "Жирона" – "Еспаньйол"

Завдяки цій перемозі "Жирона" (21 очко) піднялася на п'яту сходинку у Ла Лізі – "біло-червоні" виграли третій матч поспіль у чемпіонаті Іспанії. Своєю чергою, "Еспаньйол" з 10 балами йде на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі Примери команда Циганкова 1 грудня на виїзді зіграє проти "Вільярреала", а "папуги" 30 листопада прийматимуть "Сельту".

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