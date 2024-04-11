Циганков ризикує не зіграти в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко": яка причина

Участь Віктора у поєдинку з "матрацниками" залишається під питанням через травму.

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков може пропустити матч 31-го туру іспанської Ла Ліги проти "Атлетіко" Мадрид через пошкодження.

Про це напередодні гри розповів головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес.

"Циганков має травму литкового м'яза, його участь у грі з "Атлетіко" під питанням", – сказав керманич "жиронців".

Матч "Атлетіко" – "Жирона" відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок – о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що цього сезону Циганков через травми вже пропустив сім матчів "Жирони" у всіх турнірах. За відсутності українця команда здобула п'ять перемог, одного разу поступилася й зіграла внічию.

У нинішній кампанії на рахунку Віктора 6 голів і 4 асисти в 24 матчах Ла Ліги.

За вісім турів до завершення чемпіонату "Жирона" з 65 очками посідає третє місце в Примері. Команда Циганкова та українського форварда Артема Довбика на два бали відстає від "Барселони" і 10 пунктами поступається лідеру – мадридському "Реалу", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

Позаду "Жирону" намагаються наздогнати "Атлетіко" Мадрид (58 очок) та "Атлетик" Більбао (56 балів), які розташовуються на четвертій і п'ятій позиціях чемпіонату Іспанії відповідно.

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