"Циганський король" готовий до реваншу: Ф'юрі очікує двох поєдинків проти Усика

Британець переконаний, що переможе у першому, а потім відбудеться реванш.

Чемпіон за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий до того, що йому доведеться провести два поєдинки проти володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.

"Я маю намір перемогти його у першому поєдинку, який маю пройти у лютому. Хочу зробити з Усика наочний приклад, а потім повторити все в реванші на Вемблі", – сказав Ф'юрі.

Також боксер назвав імовірне місце проведення поєдинку.

"Якщо вдасться все організувати, то двобій пройде в одній з країн Середнього Сходу. Якщо ні, то битимемося в Англії", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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