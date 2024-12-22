"Циганського короля" підвела точність: опубліковано статистику ударів реваншу Усик – Ф'юрі

Британець викинув більше ударів, але українець був влучнішим.

Оприлюднено статистику ударів бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, в якому українець переміг британця і захистив титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

За весь поєдинок Усик завдав 423 удари, з яких були влучними 179 (42,3%). "Циганський король" вдарив 509 разів, однак з них цілі досягли лише 144 (28,3%).

Українець викинув 211 джебів, з яких влучив 73 (34,6%). На рахунку Тайсона 252 джеби, з них точних – 44 (17,5%).

Якщо розглядати потужні удари (сильнішою рукою), то Усик точно виконав 106 із 212 ударів (50%), а Ф'юрі влучив 100 із 257 (38,9%).

Статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі / Фото: x.com/CompuBox

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-112, 116-112. Однак британець не визнав поразку від українця, заявивши, що його засудили.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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