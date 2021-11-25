"Цікавлять лише два бої": Ф'юрі назвав імена бажаних суперників у надважкій вазі

Один з них - Олександр Усик.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїми планами на майбутнє. Британський чемпіон заявив, що не зацікавлений у боях проти Ділліана Вайта та Джо Джойса.

"Мені не цікавий ні поєдинок проти Джо Джойса, ні проти Ділліана Вайта. Все, що я роблю - щодня кайфую від себе, ось і все. Говорив і продовжую говорити, що мені цікаві лише два бої - з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю Boxing Social.

На запитання, чи буде він проводити проміжний поєдинок, поки Усик і Джошуа битимуться в реванші, "Циганський король" не дав однозначної відповіді.

"Чи вийду я на ринг у лютому, якщо не дістану Усика чи Джошуа? Тоді й побачимо, чи не так? Зараз листопад, тож за декілька місяців багато чого може статися", - додав Ф'юрі.

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Ф'юрі стане можливим лише після того, як Олександр захистить титули в другому бою з Джошуа. Ей Джей вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера, реванш планують на березень 2022 року.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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