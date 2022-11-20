Цілився в арбітра іграшковим пістолетом: в Угорщині футболіст отримав пожиттєвий "бан" за чудернацьку витівку

Курйозний випадок стався в третьому за силою футбольному дивізіоні Угорщини. Гравець однієї з команд Крістіан Тот під час матчу направляв на бокового арбітра іграшковий пістолет.

В один момент Тот взяв у свого сина іграшковий пістолет та прицілився ним у рефері. Відповідне фото розлетілося соцмережами.

Kisalföld

Судді помітили безглуздий вчинок Крістіана та занотували його до протоколу поєдинку, однак не розцінили це як погрозу. Своєю чергою, Дисциплінарний комітет виявився не таким поблажливим до дій гравця і вирішив довічно відсторонити Тота від футболу, повідомляє Nemzeti Sport.

Після суворого вердикту Крістіан запевнив, що просто хотів пожартувати та не подумав про наслідки своєї витівки.

"Я просто пожартував. Не було наміру завдати комусь шкоди. Це був пластиковий іграшковий пістолет, нічого особливого. Але я й подумати не міг, що це призведе до таких наслідків. Вийшло дуже тупо", – заявив гравець.

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