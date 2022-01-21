Ціна незабитого пенальті: будинок африканського футболіста штурмують розлючені фанати

Хиба гравця коштувала збірній Сьєрра-Леоне путівки до плейоф континентальної першості.

Нападник збірної Сьєрра-Леоне Кей Камара зіткнувся з серйозною небезпекою після вирішального матчу групового етапу Кубка африканських націй проти Екваторіальної Гвінеї.

На 85-й хвилині 37-річний форвард не забив пенальті у ворота суперників. Збірна Сьєрра-Леоне програла з рахунком 0:1 і не зуміла пробитися до плейоф турніру.

Уболівальники відреагували на помилку Камари радикально. Одразу після матчу вони обступили будинок футболіста, бажаючи відплати - на шляху у фанатів стала поліція, аби завадити незаконним діям.

Police are currently protecting the home of Kei Kamara in Freetown, Sierra Leone. Fans are angry after he missed a penalty today in #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea . The angry fans moved out to attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK — T. Kla Wesley Jr. (@WesleyKla) January 20, 2022

Раніше ТСН Проспорт писав, що в матчі Кот-д'Івуар - Сьєрра-Леоне воротар івуарійців пропустив мегакурйозний гол, відео швидко розлетілося соцмережами.

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