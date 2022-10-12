Ціна рятівного гола: футболісту "Реала" наклали 20 швів після матчу з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів (фото)

Антоніо Рюдігер зіштовхнувся з Анатолієм Трубіним, коли забивав у ворота "гірників".

Захисник мадридського "Реала" Антоніо Рюдігер серйозно постраждав під час матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

29-річний німецький футболіст зрівняв рахунок на останній хвилині компенсованого часу. Рюдігер відгукнувся на подачу Тоні Крооса та головою спрямував м'яч до сітки воріт "гірників", але одразу після цього зіштовхнувся з голкіпером "Шахтаря" Анатолієм Трубіним.

У результаті зіткнення оборонець "вершкових" отримав розсічення - кров залила його обличчя та футболку. Дісталося в цьому епізоді й Трубіну. Обом гравцям лікарі тривалий час надавали допомогу та перев'язали голови.

На післяматчевій пресконференції головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що за підсумками інциденту Рюдігеру наклали аж 20 швів. Тепер на нього чекає медичне обстеження, яке покаже, чи вдалося німцю уникнути перелому.

Сам герой епізоду у соцмережах опублікував фото з перев'язаною головою та подякував уболівальникам, які хвилювалися за його здоров'я.

"Що нас не вбиває, те робить нас сильнішими. Зі мною все гаразд, дякую всім вам за повідомлення", - написав Рюдігер у Twitter.

Dün akşam Shakhtar Donetsk kalecisi Trubin ile çarpışan Rüdiger'in son durumu. pic.twitter.com/ZWFI7MZDpD — SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022

Відео гола Рюдігера

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "Шахтаря" поєдинок проти "Реала" відбувся на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Зустріч завершилася внічию - 1:1 . "Гірники" вели в рахунку завдяки голу Олександра Зубкова, але на на останніх секундах драматично втратили перемогу.

Шахтар - Реал: турнірне становище після матчу

Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 10 балами, який вже вийшов до плейоф . РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

. РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет. Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах ЛЄ.

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