Ціна зради: скандальному українському боксеру запропонували "кругленьку" суму за російське громадянство

Іван Редкач ще не дав свою відповідь.

Український боксер Іван Редкач, якого раніше спіймали на брехні через фейкове тату із зображенням Володимира Зеленського, повідомив, що йому запропонували за гроші взяти російське громадянство.

Про це 35-річний спортсмен родом із Сумської області розповів у себе в Instagram.

"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів. Ви що скажете, взяти чи відмовитися? Ви б узяли? Свою відповідь скажу завтра", - написав Редкач під фото, де тримає американський і російський паспорти.

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Редкач образив українців, назвавши їх "жебраками в душі".

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