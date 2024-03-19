"Цинічна спроба політизувати спорт": МОК рішуче засудив проведення "Ігор дружби" у Росії

В організації закликали спортсменів та уряди не брати участь у змаганнях, організованих країною-агресоркою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) жорстко засудив проведення так званих "Ігор дружби" у Росії.

МОК опублікував заяву на своєму офіційному сайті, в якій закликав країни не брати участь у змаганнях, які держава-агресорка організовує на тлі відсторонення від міжнародного спорту через повномасштабну війну проти України.

У міжнародній організації російські "Ігри дружби" назвали "цинічною спробою політизувати спорт", а також звинуватили уряд РФ у "повній неповазі до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань".

Зазначається, що перші літні "Ігри дружби" росіяни планують провести у Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а зимові "Ігри дружби" – 2026 року в Сочі.

"Російський уряд почав дуже інтенсивний дипломатичний наступ, залучаючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші урядові органи, звернувшись до урядів усього світу. Щоб зробити свою суто політичну мотивацію ще очевиднішою, вони навмисно обходять спортивні організації у цільових країнах. Це грубе порушення Олімпійської хартії та водночас порушення різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, що представляє всіх олімпійців світу, виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть бачить ризик того, що їхні уряди змушуватимуть спортсменів брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, таким чином будучи використаними як частина політичної пропагандистської кампанії.

Російський уряд також демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань. Це той самий уряд, який був причетний до системної допінгової програми на зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року, а згодом і до маніпулювання антидопінговими даними.

Олімпійський рух рішуче засуджує будь-які ініціативи щодо повної політизації спорту, зокрема створення повністю політизованих спортивних заходів російським урядом. МОК наполегливо закликає всі зацікавлені сторони олімпійського руху і всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, які мають на меті повністю політизувати міжнародний спорт", – йдеться в повідомленні МОК.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Читайте також:

"Не зможуть зрадити батьківщину": російські боксери відмовилися відбиратися на Олімпіаду-2024

Попри дозвіл МОК: росіяни не виступлять на Олімпіаді-2024 у спортивній гімнастиці

Російських і білоруських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади в нейтральному статусі