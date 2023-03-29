Цинічно пожалілися на "дискримінацію": у Росії влаштували істерику через антивоєнні вимоги МОК

У РФ відреагували на скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на міжнародну арену.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Однак навіть такі поступки викликали невдоволення у самій Росії. Так, міністр спорту країни-терористки Олєг Матіцин заявив, що рішення МОК є "дискримінаційним" та "антигуманним".

"Рекомендації МОК класифікувати російських спортсменів неправомірні, а окреме рішення щодо командних видів спорту відверто дискримінаційне. Нашим спортсменам пропонують увійти до відчинених дверей, водночас створюючи додаткові перешкоди.

Росія завжди була за "спорт поза політикою". Закликаємо всі міжнародні федерації дотримуватися цього принципу, не руйнувати і без того крихкий сьогодні міжнародний спорт.

Спортсмени завзято тренуються роками, щоб змагатися за справедливими правилами, і в чесній боротьбі стверджувати справжні принципи спорту, об'єднуючи та даруючи радість і гордість мільйонам людей. Це їхня робота, їхнє життя. Антигуманно позбавляти їх цього права", – цинічно заявив Матицін.

Рішення щодо пом'якшення санкцій проти російського спорту МОК ухвалив за підсумками засідання Виконкому організації у швейцарській Лозанні. Водночас президент організації Томас Бах повідомив, що питання участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 років поки що не розглядалося.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

Читайте також:

"Служить кольорам та інтересам Росії": Володимир Кличко жорстко "розніс" очільника МОК

"Докладемо зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени": Гутцайт – про нове рішення МОК

Очільник МОК зробив цинічну заяву щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024