Цинізм не має меж: зрадник Тимощук передав футболку на аукціон для допомоги Курській області

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук, якого офіційно викреслили з історії українського футболу, продовжує допомагати російським окупантам.

Цього разу 45-річний зрадник України передав футболку пітерського "Зеніта" зі своїм автографом на аукціон, кошти з якого підуть на допомогу Курській області, де зараз триває операція ЗСУ.

Відповідне фото Тимощука з футболкою опублікували ЗМІ держави-агресорки. Повідомляється, що лот був викуплений за 700 тисяч рублів (близько 312 тисяч грн).

Анатолій Тимощук

Нагадаємо, 11 березня 2022 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення покарати Тимощука, який після початку повномасштабної війни Росії проти України не припинив працювати у тренерському штабі пітерського "Зеніта" та жодним чином не засудив дії держави-терористки.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Пізніше Ради національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонили в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

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