Цинізм у всій красі: колишня українська біатлоністка похизувалася фото у формі збірної Росії

Ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех насолоджується тренуваннями в РФ, чия армія продовжує масово знищувати українців.

23-річна спортсменка опублікувала у себе в Instagram-сторіз фотографію в тренувальній майці російської біатлонної збірної.

Вочевидь, Катерину не дуже хвилює той факт, що російські військові щодня вбивають та знущаються з українців, серед яких і мирне населення.

За інформацією деяких ЗМІ, Бех вже отримала статус біженки в РФ і має намір повернути російське громадянство.

instagram.com/katerinkabeh

Зазначимо, що перед початком повномасштабного російського вторгнення на українські території Бех виїхала до РФ. У квітні цього року Катерина, а також інші натуралізовані росіянки - Оксана Москаленко та Ольга Абрамова - були виключені зі складу збірної України.

Бех - уродженка Хабаровського краю. До 2018 року вона викликалася до розширеного складу юніорської збірної Росії. 2018 року Катерина взяла українське громадянство. У складі збірної України вона здобула два "золота" юніорського чемпіонату світу, а також "золото" юніорського чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що білоруський біатлоніст виправдав мовчання співвітчизників про війну в Україні.

Читайте також:

"А що, ще війна не закінчилась?": українська легкоатлетка зіткнулася з дивним запитанням в Європі

У МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

Розірвав соцмережі: бразильський легкоатлет виграв забіг завдяки курйозному трюку (відео)