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Цирк на дроті: у Нігерії команди влаштували епічний "договірняк" під час серії пенальті (курйозне відео)

Цирк на дроті: у Нігерії команди влаштували епічний "договірняк" під час серії пенальті (курйозне відео)

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Цирк на дроті: у Нігерії команди влаштували епічний "договірняк" під час серії пенальті (курйозне відео)

Скріншот відео

У Нігерії відбулася одна з найбільш ганебних серій пенальті в історії футболу.

Фінальний матч чемпіонату штату Огун між командами "Ремо Старз" та "Іджебу Юнайтед" перетворився на фарс із відверто провальною грою акторів.

Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю, тому переможця повинна була визначити серія пенальті. Те, що відбулося далі, призвело до активних обговорень і глузувань у соцмережах.

Уже під час першого удару "Іджебу Юнайтед" воротар суперників абсолютно байдуже стояв на лінії воріт, не намагаючись бодай якось врятувати свою команду. 

А один із ударів гравця команди "Ремо Старз" став справжнім посміховиськом. Футболіст виконав розбіг і щосили запустив м'яч у напрямку кутового прапорця. Більше того, він ще й театрально схопився за голову, вдаючи розпач від змарнованої спроби.

Як підсумок, серія пенальті завершилася перемогою "Іджебу Юнайтед" з рахунком 3:0. Проте навряд чи в когось залишилися сумніви, що цей матч був договірним.

Кілька фрагментів цього сумнівного видовище опублікував у Twitter журналіст Ібукун Алуко.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що зірковий данець, який пережив зупинку серця на Євро-2020, став гравцем "Манчестер Юнайтед".

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