Coca-Cola втратила шалені гроші через вчинок Роналду на пресконференції: названо суму

Акції компанії-виробника газованих напоїв суттєво обвалилися.

Жест нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Угорщини, коли він демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду, мав серйозні наслідки для виробника напою.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, вчинок зіркового португальця привів до втрати компанією Coca-Cola близько 4 мільярдів доларів.

Вже за декілька годин після незвичайного інциденту акції компанії на фондовому ринку обвалилися з 56,18 долара до 55,24 долара. Загалом вартість компанії впала майже на чотири мільярди доларів - з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів.

ВІДЕО ІНЦИДЕНТУ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

Зазначимо, Роналду ніколи не рекламував "Coca-Cola" і "Pepsi". Одного разу Pepsi використовувала його фотографію, але після цього компанії довелося вибачатися перед футболістом.

Також Роналду визнавався, що його дратує, коли його син п'є "Coca-Cola" і їсть чипси, відзначаючи, що це шкідливо для організму.

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Цікаво, що в молодості Роналду не був таким перебірливими і з задоволенням вживав газовану воду. Відучив португальця від цього легенда "Манчестер Юнайтед" Раян Гіггз.

"Якось Кріштіану прийшов на командний сніданок "Манчестер Юнайтед" з пляшкою Coca-Cola. Гіггз притиснув його до стіни і сказав: "Ніколи більше не пий цю погань", - розповів колишній футболіст Ян Оге Фьyoртофт.

"Coca-Cola" є офіційний спонсором Євро-2020, тож за ці дії на адресу Роналду можуть застосувати певні санкції.

Матч Угорщина - Португалія завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. Роналду оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.

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