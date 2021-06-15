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Coca-Cola втратила шалені гроші через вчинок Роналду на пресконференції: названо суму

Coca-Cola втратила шалені гроші через вчинок Роналду на пресконференції: названо суму

Associated Press

Акції компанії-виробника газованих напоїв суттєво обвалилися.

Жест нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Угорщини, коли він демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду, мав серйозні наслідки для виробника напою.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, вчинок зіркового португальця привів до втрати компанією Coca-Cola близько 4 мільярдів доларів

Вже за декілька годин після незвичайного інциденту акції компанії на фондовому ринку обвалилися з 56,18 долара до 55,24 долара. Загалом вартість компанії впала майже на чотири мільярди доларів - з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів.

ВІДЕО ІНЦИДЕНТУ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

Зазначимо, Роналду ніколи не рекламував "Coca-Cola" і "Pepsi". Одного разу Pepsi використовувала його фотографію, але після цього компанії довелося вибачатися перед футболістом.

Також Роналду визнавався, що його дратує, коли його син п'є "Coca-Cola" і їсть чипси, відзначаючи, що це шкідливо для організму.

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Цікаво, що в молодості Роналду не був таким перебірливими і з задоволенням вживав газовану воду. Відучив португальця від цього легенда "Манчестер Юнайтед" Раян Гіггз.

"Якось Кріштіану прийшов на командний сніданок "Манчестер Юнайтед" з пляшкою Coca-Cola. Гіггз притиснув його до стіни і сказав: "Ніколи більше не пий цю погань", - розповів колишній футболіст Ян Оге Фьyoртофт.