COVID-19 не допоміг "Ювентусу" обіграти "Наполі", "Мілан" ближче підібрався до лідера Серії А

COVID-19 не допоміг "Ювентусу" обіграти "Наполі", "Мілан" ближче підібрався до лідера Серії А

Відбулися два поєдинки чемпіонату Італії з футболу.

У четвер, 6 грудня, в рамках 20-го туру Серії А "Наполі" розписав на виїзді нічию з "Ювентусом" - 1:1.

У Турині через спалах коронавірусу гості з'явилися без Спаллетті та майже без запасних – із семи гравців на лаві п'ятеро були з молодіжки (з них два воротарі).

Але це не завадило неапольцям забити першими. На 23-й хвилині Дріс Мертенс отримав м'яч у штрафному майданчику і потужно пробив низом.

Господарі відповіли у другому таймі. Федеріко К'єза підхопив м'яч на лінії чужого штрафного майданчика і пробив — після рикошету ігровий снаряд пірнув у кут.

До кінця матчу команди більше не забивали. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат.

В іншому матчі ігрового дня "Мілан" на своєму полі переміг "Рому" з рахунком 3:1.

У першому таймі міланський клуб забив двічі. Голи на рахунку Олів'є Жиру та Жуніора Месіаса. Під завісу 45-хвилин Роме вдалося відіграти один м'яч.

У другій половині зустрічі "росонері" забили ще один гол, а Рома відзначилася лише двома вилученнями.

Після 20 турів "Ювентус" йде на 5 місці з 35 балами, а "Наполі" займає 3 рядок, набравши 40 очок.

"Мілан" набрав 45 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від "Інтера" на один бал, але "нерадзуррі" мають гру в запасі. У "Роми2 32 очки і сьомий рядок.

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