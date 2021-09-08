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"COVID-19 офіційно надер мені дупу": ексзірка НБА благає про допомогу в боротьбі з коронавірусом

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"COVID-19 офіційно надер мені дупу": ексзірка НБА благає про допомогу в боротьбі з коронавірусом

Associated Press

Колишній баскетболіст має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ексзірка НБА Седрік Себальос шокував шанувальників повідомленням у Twitter, в якому попросив їх про допомогу в боротьбі з коронавірусом.

"На десятий день мого перебування у відділенні інтенсивної терапії COVID-19 офіційно надер мені дупу. Я прошу всю свою сім'ю і друзів, щоб помолилися за мене і моє одужання.

Якщо я зробив що-небудь не так вам у минулому, будь ласка, дозвольте мені публічно перепросити. Моя боротьба не закінчена. Дякую", - написав Седрік під своїм фото на лікарняному ліжку.

  • Себальос провів у НБА 11 сезонів. Він виступав за "Фінікс Санз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Даллас Маверікс", "Детройт Пістонс", "Маямі Хіт".
  • У 1995 році він брав участь у матчі всіх зірок НБА.
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