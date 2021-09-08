"COVID-19 офіційно надер мені дупу": ексзірка НБА благає про допомогу в боротьбі з коронавірусом

"COVID-19 офіційно надер мені дупу": ексзірка НБА благає про допомогу в боротьбі з коронавірусом

Колишній баскетболіст має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ексзірка НБА Седрік Себальос шокував шанувальників повідомленням у Twitter, в якому попросив їх про допомогу в боротьбі з коронавірусом.

"На десятий день мого перебування у відділенні інтенсивної терапії COVID-19 офіційно надер мені дупу. Я прошу всю свою сім'ю і друзів, щоб помолилися за мене і моє одужання.

Якщо я зробив що-небудь не так вам у минулому, будь ласка, дозвольте мені публічно перепросити. Моя боротьба не закінчена. Дякую", - написав Седрік під своїм фото на лікарняному ліжку.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends, prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past, allow me to publicly apologize.

My fight is not done ... ..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI — Cedric Ceballos (@cedceballos) September 7, 2021

Себальос провів у НБА 11 сезонів. Він виступав за "Фінікс Санз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Даллас Маверікс", "Детройт Пістонс", "Маямі Хіт".

У 1995 році він брав участь у матчі всіх зірок НБА.

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