Cтали відомі всі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Поєдинки цієї стадії третього за рангом євротурніру заплановано на 9 і 16 березня.

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23.

На цій стадії третього за престижністю єврокубкового турніру зіграють 16 команд. Статус сіяних під час жеребкування отримали 8 клубів, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій. Вони позмагаються з несіяними – восьми командами, які подолали раунд стикових поєдинків.

В 1/8 фіналу Ліги конференцій також не можуть зустрітися між собою клуби з однієї країни.

Зазначимо. що Україну в цьому турнірі представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в першому раунді плейоф вилетіла від кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

АЕК Ларнака (Кіпр) – Вест Гем (Англія)

Фіорентина (Італія) – Сівасспор (Туреччина)

Лаціо (Італія) – АЗ Алкмар (Нідерланди)

Лех (Польща) – Юргорден (Швеція)

Базель (Швейцарія) – Слован Братислава (Словаччина)

Шериф (Молдова) – Ніцца (Франція)

Андерлехт (Бельгія) – Вільярреал (Іспанія)

Гент (Бельгія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 9 і 16 березня.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

Нагадаємо, раніше донецький "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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