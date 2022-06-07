"Не вважаю, що росіяни особливі": відома футболістка з РФ заявила, що Путін забрав майбутнє її народу

"Не вважаю, що росіяни особливі": відома футболістка з РФ заявила, що Путін забрав майбутнє її народу

Футболістка "Еспаньйола" та збірної Росії з футболу Надія Карпова вікдрито засудила війну в Україні, а також жорстко розкритикувала пропаганду РФ.

Карпова стала єдиною представницею жіночої збірної Росії, яка публічно виступила проти війни.

У інтерв'ю ВВС Sport футболістка розповіла про вплив пропаганди на її співвітчизників.

"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми є винятковою нацією, та що весь світ налаштований проти нас та нашої "унікальної місії". Про яку унікальну місію вони говорять? Я не вважаю, що росіяни особливі. Водночас я не цураюся бути росіянкою, адже Росія – це не лише уряд та Володимир Путін.

Путін забрав у нас все, забрав наше майбутнє. Це було зроблено з нашої мовчазної згоди. Уряд не був свідком сильного спротиву. Більшість людей просто закривали очі на несправедливість, думаючи, що це не їхня справа.

Ці люди, які виправдовують війну, є заручниками пропаганди. Мені їх шкода, і я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від цього", - розповіла вона.

Також Карпова згадала своє знайомство з українською футболісткою Тамілою Хімич, з якою вони грають в одній команді.

"Коли я вперше зустрілася з Тамілою Хімич, вона дивилася на мене обережно. Ніби не була впевнена, чи я "провоєнна" і вважаю українців ворогами. ‎

Я хотіла плакати. Я думала про її сім’ю і друзів, чи вони в порядку. Це було таке жахливе відчуття, розуміючи, що вона може втратити близьких.‎ Я просто переповнена емоціями. Я все ще не можу іноді повірити, що це реально, що це відбувається", – сказала Карпова.

Нагадаємо, що відомий коментатор з Росії Олександр Шмурнов засудив росіян, які продовжують стверджувати, що їхній голос нічого не вирішує.

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