Цуренко без шансів програла другій ракетці світу з Білорусі та залишила Australian Open

Леся Цуренко не змогла взяти жодного гейму в матчі проти Аріни Соболенко.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№33 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Australian Open-2024.

У матчі третього кола 34-річна українка розгромно поступилася білорусці Аріні Соболенко (№2 WTA), яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок між Цуренко і Соболенко тривав 55 хвилин. На жаль, Лесі не вдалося виграти жодного гейму – 0:6, 0:6.

Додамо, що це була третя особиста зустріч тенісисток. До цього українка і білоруска здобули по одній перемозі.

Зазначимо, що Соболенко – чинна чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Цуренко вдруге в кар'єрі зіграла в третьому колі Australian Open. Раніше Леся діставалася цієї стадії австралійського мейджора лише одного разу, коли 2013 року поступилася Каролін Возняцкі з Данії.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Україну на турнірі продовжують представляти три тенісистки: Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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