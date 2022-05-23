Цуренко без шансів вилетіла від першої ракетки світу на старті Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати стартовий раунд основної сітки Roland Garros-2022.
32-річна Цуренко, яка вперше за три роки пробилася до основи Roland Garros, уже в першому колі поступилася лідерці світового рейтингу Ізі Свентек.
20-річна польська тенісистка за годину розібралася з досвідченою українку, віддавши їй лише два гейми. У підсумку 2:6, 0:6 не на користь Цуренко.
У наступному колі Свентек зіграє з переможницею матчу між українкою Даяною Ястремською та американкою Алісон Ріск, який також відбудеться 23 травня.
Додамо, що Цуренко - єдина представниця України, що змогла подолати кваліфікацію на цьогорічний Roland Garros. Із основної сітки свої виступи на турнірі Великого шолома розпочнуть інші три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
А от Еліна Світоліна вперше за 11 років пропустить Roland Garros. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Головна зірка українського тенісу та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.
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