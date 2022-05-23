Цуренко без шансів вилетіла від першої ракетки світу на старті Roland Garros

Цуренко без шансів вилетіла від першої ракетки світу на старті Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати стартовий раунд основної сітки Roland Garros-2022.

32-річна Цуренко, яка вперше за три роки пробилася до основи Roland Garros, уже в першому колі поступилася лідерці світового рейтингу Ізі Свентек.

20-річна польська тенісистка за годину розібралася з досвідченою українку, віддавши їй лише два гейми. У підсумку 2:6, 0:6 не на користь Цуренко.

У наступному колі Свентек зіграє з переможницею матчу між українкою Даяною Ястремською та американкою Алісон Ріск, який також відбудеться 23 травня.

Додамо, що Цуренко - єдина представниця України, що змогла подолати кваліфікацію на цьогорічний Roland Garros. Із основної сітки свої виступи на турнірі Великого шолома розпочнуть інші три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

А от Еліна Світоліна вперше за 11 років пропустить Roland Garros. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Головна зірка українського тенісу та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.

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