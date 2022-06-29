Цуренко перемогла Калініну в українському дербі на Wimbledon, Костюк вилетіла в другому колі

Цуренко перемогла Калініну в українському дербі на Wimbledon, Костюк вилетіла в другому колі

У середу, 29 червня, відбулися поєдинки другого раунду основної сітки Wimbledon-2022. Після них на турнірі залишилася лише одна українка - Леся Цуренко.

У боротьбі за путівку до третього кола змагань Цуренко (№101 WTA) обіграла свою співвітчизницю - першу ракетку України Ангеліну Калініну (№34 WTA).

Напружений поєдинок тривав три сети та завершився на користь більш досвідченої Цуренко з рахунком 3:6, 6:4, 6:3. Зустріч тривала годину 34 хвилини.

У наступному колі Цуренко зіграє проти представниці Німеччини Юле Німаєр (№97 WTA), яка сенсаційно розгромила третю ракетку світу й другу сіяну на цьому турнірі - естонку Анетт Контавейт - 6:4, 6:0.

На жаль, Цуренко - єдина українка, яка зіграє в третьому колі Wimbledon-2022. Після другого раунду з турніром попрощалася Марта Костюк (№76 WTA), поступившись китаянці Чжан Шуай (№41 WTA) - 6:7(6), 2:6.

Раніше з турніру вилетіла Даяна Ястремська, програвши в першому колі Ані Богдан з Румунії - 2:6, 2:6.

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