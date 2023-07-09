Цуренко програла четвертій ракетці світу та не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon-2023

Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати стадію 1/8 фіналу Wimbledon 2023 року.

34-річна українка (№60 WTA) поступилася в боротьбі за путівку до чвертьфіналу американці Джессіці Пегулі (№4 WTA).

Матч тривав одну годину і 13 хвилин. Зустріч завершилася поразкою нашої співвітчизниці з рахунком 1:6, 3:6.

Зазначимо, що Леся вперше в кар'єрі грала в 1/8 фіналу Wimbledon. До цього її найкращим результатом на трав'яному мейджорі був виліт у третьому колі (2017, 2022).

В 1/16 фіналу Цуренко на шаленому тайбрейку перемогла румунку Ану Богдан. Поєдинок тривав 3 години 40 хвилин – це другий найдовший матч в історії жіночого Wimbledon. Також Цуренко і Богдан провели найдовший тайбрейк в історії турнірів "Великого шолому" в жіночому одиночному розряді – 37 хвилин.

Таким чином, в одиночній сітці Wimbledon-2023 нашу країну залишається представляти лише Еліна Світоліна. У неділю, 9 липня, вона позмагається за вихід до чвертьфіналу проти білоруски Вікторії Азаренко.

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