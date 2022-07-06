Цуренко стала другою українською тенісисткою, яка заробила на корті 5 млн доларів призових

Леся Цуренко стала другою в історії України тенісисткою, яка подолала позначку в п'ять мільйонів доларів призових за свою кар'єру.

Цю позначку Леся перетнула ще перед Wimbledon-2022. А на самому турнірі Великого шолома вона заробила ще 147 тисяч доларів.

Про це свідчить офіційна статистика WTA.

Національний рекорд за кількістю призових за кар'єру в тенісі належить Еліні Світоліній - 21,4 млн доларів. Наразі головна зірка українського тенісу вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Зазначимо, що показник Світоліної є 19-м у світі за всю історію жіночого тенісу, Цуренко - 126-та.

Українські тенісистки з найбільшими призовими за кар'єру: топ-5 (на 27 червня 2022 року)

1. Еліна Світоліна - $21,4 млн.

2. Леся Цуренко - $5,01 млн.

3. Катерина Володько (Бондаренко) - $4,2 млн.

4. Альона Бондаренко - $2,7 млн.

5. Даяна Ястремська - $2,6 млн.

Топтенісистки світу за призовими за кар'єру: топ-5

1. Серена Вільямс - $94,5 млн.

2. Вінус Вільямс - $42,3 млн.

3. Сімона Галеп - $38,9 млн.

4. Марія Шарапова - $38,8 млн.

5. Каролін Возняцкі - $35,2 млн.

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