Цуренко стала другою українською тенісисткою, яка заробила на корті 5 млн доларів призових

Леся Цуренко стала другою в історії України тенісисткою, яка подолала позначку в п'ять мільйонів доларів призових за свою кар'єру.
Цю позначку Леся перетнула ще перед Wimbledon-2022. А на самому турнірі Великого шолома вона заробила ще 147 тисяч доларів.
Про це свідчить офіційна статистика WTA.
Національний рекорд за кількістю призових за кар'єру в тенісі належить Еліні Світоліній - 21,4 млн доларів. Наразі головна зірка українського тенісу вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Зазначимо, що показник Світоліної є 19-м у світі за всю історію жіночого тенісу, Цуренко - 126-та.
Українські тенісистки з найбільшими призовими за кар'єру: топ-5 (на 27 червня 2022 року)
1. Еліна Світоліна - $21,4 млн.
2. Леся Цуренко - $5,01 млн.
3. Катерина Володько (Бондаренко) - $4,2 млн.
4. Альона Бондаренко - $2,7 млн.
5. Даяна Ястремська - $2,6 млн.
Топтенісистки світу за призовими за кар'єру: топ-5
1. Серена Вільямс - $94,5 млн.
2. Вінус Вільямс - $42,3 млн.
3. Сімона Галеп - $38,9 млн.
4. Марія Шарапова - $38,8 млн.
5. Каролін Возняцкі - $35,2 млн.
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