Цуренко стартувала з перемоги на турнірі WTA у Порторожі та помститься росіянці за поразку Костюк

Українка Леся Цуренко продовжує виступи на турнірі WTA 250 у словенському Порторожі.

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла у першому колі турніру серії WTA 250 у словенському Порторожі.

Цуренко у трьох сетах здолала представницю Румунії Єлєну-Габріелу Русе (№96 WTA).

Тенісистки провели на корті майже три години. За цей час українка припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 7 з 18 брейк-пойнтів.

В наступному колі Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою, яка на старті турніру перемогла іншу українку Марту Костюк.

Нагадаємо, що Цуренко посідає 92 місце у оновленому рейтингу WTA.

Читайте також:

Найкраща тенісистка планети, яка активно підтримує Україну, уперше в кар'єрі тріумфувала на US Open

Став наймолодшою першою ракеткою планети: 19-річний іспанець сенсаційно виграв US Open (відео)

Віцепрезидент ФТУ відповів на тролінг Стаховського через дивний склад збірної України на Кубок Девіса