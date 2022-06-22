Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні, Костюк драматично вилетіла

Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні, Костюк драматично вилетіла

Українська тенісистка Леся Цуренко успішно подолала стадію 1/8 фіналу турніру WTA500 в англійському Істборні, а от інша українка Марта Костюк завершила свої виступи.

У напруженій боротьбі за путівку до 1/4 фіналу Цуренко (№114 WTA) обіграла Магду Лінетт з Польщі (№66 WTA).

Поєдинок завершився на користь українки з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

Тенісистки провели на корті 2 години 31 хвилину. За цей час Цуренко жодного разу не подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Зазначимо, що для 33-річної Цуренко це перший від 2019 року вихід до 1/4 фіналу турніру серії WTA500.

У чвертьфіналі Цуренко зіграє проти бразилійки Беатріс Хаддад Майї (№29 WTA).

Своєю чергою, Марта Костюк (№79 WTA) в 1/8 фіналу програла Геррієт Дарт з Великої Британії (№103 WTA). Цей поєдинок також вийшов надзвичайно запеклим. На жаль, за підсумками трьох сетів українська тенісистка зазнала поразки 4:6, 6:2, 4:6.

В 1/4 фіналу кривдниця Костюк змагатиметься проти чешки Петри Квітової (№31 WTA).

Нагадаємо, наша країна може отримати ще одну представницю у чвертьфіналі турніру в Істборні. Свій матч 1/8 фіналу пізніше проведе перша ракетка України Ангеліна Калініна - вона поміряється силами з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

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