Цуренко вольовою перемогою стартувала в основній сітці Australian Open-2024, Снігур вилетіла

Відбулися перші матчі основи Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю українок.

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало розпочала виступи в основній сітці першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024. У першому колі змагань вона у вольовому стилі обіграла італійку Лючію Бронцетті.

Напружений поєдинок тривав 2 години 40 хвилин. Цуренко програла перший сет з рахунком 3:6, але зуміла змінити перебіг матчу та виграти дві наступні партії – 7:5, 6:3.

Ще одна українка Дар'я Снігур не змогла подолати стартовий раунд основної сітки. 21-річна уродженка Києва поступилася американці Алісії Паркс.

Зустріч між Снігур і Паркс тривала 1 годину 48 хвилин. Дар'я впевнено перемогла в першому сеті – 6:2, але потім програла у другій та третій партіях – 2:6, 4:6.

Зазначимо, що Снігур пробилася до основної сітки австралійського мейджора через кваліфікацію. Вона вперше в кар'єрі зіграла в основі Australian Open.

Наступна суперниця Цуренко визначиться 15 січня. Тоді ж свої матчі першого кола основної сітки Australian Open-2024 зіграють ще п'ять українок: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

Читайте також:

Україна оновила національний рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці Australian Open

Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open-2024

Світоліна в напруженій боротьбі програла фінал першого турніру 2024 року (відео)