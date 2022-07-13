Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла до чвертьфіналу турніру в Будапешті

Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла Камілу Рахімову з Росії в другому колі турніру WTA 250 в угорському Будапешті.

Цуренко (№97 WTA), яка в стартовому раунді впевнено перемогла представницю Бразилії Кароліну Мелігені Алвіс, у наступному колі здолала Рахімову (№107 WTA) в напруженій боротьбі.

Тенісистки провели на корті три сети. Українка в першій партії поступилася на тай-брейку, однак зуміла зібратися та виграти другий, а за ним і вирішальний третій сет. У підсумку, вольова перемога Цуренко - 6:7(1), 6:4, 7:5.

Зазначимо, що Рахімова та інші росіянки допущені до турніру в нейтральному статусі. Вони не можуть представляти свою країну через санкції, запроваджені на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

У чвертьфіналі Леся зіграє проти переможниці протистояння між Юлією Путінцевою з Казахстану (№32 WTA) та бразилійкою Лаурою Пігоссі (№125 WTA).

Цуренко залишилася єдиною українкою на змаганнях у Будапешті. Катерина Байндль у другому колі програла італійці Мартіні Тревізан - 4:6, 5:7. А перша ракетка України Ангеліна Калініна вимушена була знятися під час матчу першого раунду проти чешки Катерини Синякової через травму.

Турнір у Будапешті триватиме до 17 липня, призовий фонд складає понад 250 тисяч доларів.

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