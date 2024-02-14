Цуренко знялася з турніру в Досі перед матчем проти експершої ракетки світу – відома причина

Леся Цуренко через травму не вийшла на поєдинок 1/8 фіналу з Наомі Осакою.

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з матчу третього кола турніру WTA 1000 у Досі (Катар) з японкою Наомі Осакою.

34-річна українка повинна була зіграти проти експершої ракетки світу в 1/8 фіналу, однак відмовилася виходити на цей поєдинок.

Як повідомляє Ukrainian Tennis, причиною зняття Цуренко зі змагань стала травма ліктя.

Таким чином, Осака без боротьби пройшла до чвертьфіналу, де зіграє проти чешки Кароліни Плішкової.

Додамо, що раніше Леся на турнірі в Досі обіграла Зейнеп Сьонмез із Туреччини та шосту ракетку світу Онс Жабер із Тунісу.

Цуренко залишалася єдиною українкою на турнірі WTA 1000 в Досі. Раніше Марта Костюк через хворобу знялася з матчу другого кола проти "нейтральної" росіянки Анастасії Павлюченкової, а Ангеліна Калініна у двох сетах програла восьмій сіяній латвійці Олені Остапенко.

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