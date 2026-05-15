Cвітоліна проти Гауфф: де і коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі

Еліна Світоліна спробує втретє в кар'єрі стати чемпіонкою престижних змагань у столиці Італії.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

У суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) позмагається з американкою Корі Гауфф (№4 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Орієнтовний час початку поєдинку — 18:00 за київським часом.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у фіналі турніру в Римі. Попередні два були успішними — Еліна вигравала тут трофеї у 2017 та 2018 роках.

Де дивитися матч Гауфф — Cвітоліна

Трансляція фінального матчу турніру в Римі між Світоліною та Гауфф буде доступна до перегляду на телеканалі Setanta Sports Premium, який можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Також поєдинок буде доступний для безкоштовного перегляду на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Світоліна втретє в сезоні зіграє у фіналі турніру WTA. У січні вона стала чемпіонкою в новозеландському Окленді, а в лютому зазнала поразки у вирішальному матчі у Дубаї.

Це буде шоста очна зустріч Світоліної та Гауфф — з попередніх п'яти поєдинків українка виграла три. Останні два матчі тенісистки провели цього року і в обох Еліна перемогла американку — у чвертьфіналі Australian Open (6:1, 6:2) та півфіналі турніру в Дубаї (6:4, 6:7, 6:4).

Зазначимо, що на шляху до фіналу престижних змагань у столиці Італії українка вже обіграла двох суперниць з топ-5 рейтингу WTA. У чвертьфіналі Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану, а в півфіналі здолала польку Ігу Швьонтек (№3 WTA).

Раніше ми розповідали, що українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

