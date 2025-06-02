Cвітоліна – Швьонтек: де дивитися і ставки букмекерів на чвертьфінал Roland Garros-2025

Іга Швьонтек та Еліна Світоліна / © Associated Press

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У вівторок, 3 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) зіграє з полькою Ігою Швьонтек (№5 WTA) матч 1/4 фіналу Roland Garros-2025.

Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 12:00 за київським часом.

Еліна стартувала на Roland Garros-2025 розгромною перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (№76 WTA), у другому колі обіграла Анну Бондар з Угорщини (№87 WTA), а в третьому раунді здолала американку Бернарду Перу (№83 WTA).

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В 1/8 фіналу Світоліна здобула надвольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного французького мейджора італійкою Жасмін Паоліні.

Швьонтек на шляху до чвертьфіналу Roland Garros-2025 обіграла словачку Ребекку Шрамкову (№42 WTA), британку Емму Радукану (№41 WTA), румунку Жаклін Крістіан (60 WTA) та представницю Казахстану Олену Рибакіну (№11 WTA).

Це буде п'ята зустріч між Еліною та Ігою. Із чотирьох попередніх матчів українка виграла лише один – у чвертьфіналі Wimbledon-2023.

Світоліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спроби вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

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Де дивитися матч Світоліна – Швьонтек

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Прогнози букмекерів на матч Cвітоліна – Швьонтек

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього протистояння є Швьонтек. На її перемогу в матчі можна поставити з коефіцієнтом 1,33. На тріумф Світоліної приймаються ставки з коефіцієнтом 3,55.

На виграш Еліни 2:0 за сетами пропонують поставити з коефіцієнтом 6,30, успіх української тенісистки з рахунком 2:1 – 6,40.

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Перемога Іги за два сети оцінена коефіцієнтом 1,88, рахунок 2:1 на користь представниці Польщі – 3,50.

Зазначимо, що Швьонтек є чинною чемпіонкою турніру. Торік вона утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.