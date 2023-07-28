"Ця федерація вбиває всіх": Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан висловилася про свою дискваліфікацію на чемпіонаті світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

У коментарі італійському виданню Pianeta Scherm Харлан зазначила, що її відсторонення було рішенням не суддів турніру, а саме Міжнародної федерації фехтування (FIE).

"Наша федерація протестуватиме через те, що FIE змінила рішення арбітра. За всі ці місяці перед турніром у нас не було жодних новин, чи зможемо ми брати участь, чи ні, а це були відбіркові змагання на Олімпіаду. Я не могла їх дочекатися, і знала, що зможу виграти. Була щасливою, але водночас відчувала сильний тиск, спала три години, намагалася зрозуміти свої емоції, сказала собі: "Я повинна зберігати спокій, щоб виграти перший матч, а потім все буде добре".

Це було дуже важко, тому що Росія є терористичною державою, але потім змирилася, що в мене немає вибору. Наші військові повинні захищати нас, і вони стикаються з ворогами віч-на-віч, і тому сказала собі: "Це мій ворог, моя війна". Я зробила це, але це було емоційно складно.

Директор турніру і суддя сказали, що мені дадуть чорну картку. Це не був вибір рефері, я так не думаю, цього не було під час поєдинку. Арбітр був дуже засмучений. Із ним теж повелися дуже жорстоко, як і з усіма. Система, ця федерація вбиває всіх, навіть арбітрів. Я знаю рефері, він італієць, не друг, але поважаю його як арбітра, він не дав мені чорну картку на доріжці.

Я люблю цей вид спорту, але ці люди хочуть все зруйнувати: життя, любов до нього та кар'єру багатьма способами. Не знаю, що буде далі, але розумію, що мої виступи на цьому чемпіонаті світу закінчені, і моїй команді доведеться виступати без мене. Тепер подивимося, як довго триватиме чорна картка", – сказала Харлан.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан із ЧС з фехтування. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Нагадаємо, Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією.

Скандал із дискваліфікацією Харлан на Чемпіонаті з фехтування

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