"Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила?": Стаховський розкритикував Усика за рішення провести бій у Саудівській Аравії

"Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила?": Стаховський розкритикував Усика за рішення провести бій у Саудівській Аравії

Український тенісист Сергій Стаховський залишився розчарованим позицією співвітчизника Олександра Усика щодо місця проведення реваншу з Ентоні Джошуа.

Так, експерша ракетка України дав свою оцінку політичним діям провідних українських спортсменів на тлі повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, екстенісист акцентував увагу на Олександрі Усику, який у серпні на території Саудівської Аравії проведе бій-реванш із Ентоні Джошуа.

Про це Стаховський розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

"А про наших спортсменів. Ну, дивіться, Ломаченко записався в тероборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24-го кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, декого буде виправляти могила. Мені шкода, що люди з таким високим ім’ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який не є зрозумілим. Він не зрозумілий як там, так і в нас. Така позиція розмиває кордони й це жахливо.

Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, в кого цього інтелекту вистачає. Але не в цьому випадку", - зазначив Стаховський.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стаховський перебував у територіальній обороні Києва. У квітні Сергій залишив Україну, але продовжує матеріально підтримувати українську армію. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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