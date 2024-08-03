"Ця медаль – для наших захисників і захисниць": перші слова Харлан після командного "золота" Олімпіади-2024

Українка Ольга Харлан прокоментувала здобуття "золота" командного турніру з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Харлан піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу в складі української команди, за яку також виступали Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

Олімпійське "золото" шаблістки присвятили Україні та всім тим, хто боронить нашу батьківщину від російських окупантів.

"Не можемо усвідомити це. Гадаю, що усвідомимо трішки пізніше. Знаємо одне: підняли вище український прапор, співали гімн. Ця медаль – для наших захисників і захисниць. Вдячні нашим родинам за підтримку. Ми шоковані", – цитує Харлан Суспільне Спорт.

Золото" в командній шаблі – перша нагорода України найвищого ґатунку на Олімпіаді-2024 та третя медаль загалом. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну нагороду на ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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