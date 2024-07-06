"Ця мрія зараз розбита": легенда "Реала" та збірної Німеччини офіційно завершив кар'єру

Тоні Кроос повісив бутси на цвях після вильоту Бундестім з домашнього чемпіонату Європи.

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос офіційно завершив кар'єру футболіста.

Матч проти Іспанії у чвертьфіналі Євро-2024 став для 34-річного гравця останнім у кар'єрі.

Своє рішення повісити бутси на цвях Кроос анонсував ще в травні цього року, коли повідомив, що свої заключні поєдинки проведе на домашньому чемпіонаті Європи.

Оскільки Іспанія на останніх хвилинах екстратаймів вирвала путівку до півфіналу (2:1), а Німеччина вилетіла з турніру, то й для Крооса шлях гравця офіційно завершився.

Після поєдинку з іспанцями Тоні поділився емоціями від свого останнього матчу в його кар'єрі.

"Це була гра, в якій ми віддали все. Ми були дуже близькі до хорошого результату, тому це дуже сумно. Здебільшого відчуваю розчарування, оскільки нас вибили. Усі ми мали велику мету дійти далеко, але ця мрія зараз розбита. Ми розуміємо, що загалом добре виступили на турнірі, однак виліт важко прийняти.

Усі можуть пишатись тим, що ми стали кращими. Я щасливий, що був частиною команди, зміг допомогти футбольній Німеччині повернути надію і відновити амбіції на змаганнях. Я переконаний, що збірна досягне цього в майбутньому, однак сьогодні поразка є частиною гри і нам сумно, тому що ми хотіли продовжити змагання", – сказав Кроос.

Зазначимо, що у півфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зустрінеться з Францією, яка в 1/4 фіналу у серії пенальті здолала Португалію після безгольової нічиєї в основний і додатковий час.

Тоні Кроос: кар'єра та досягнення

Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за "Баєр", "Баварію" та мадридський "Реал".

Разом з мадридським клубом Кроос виграв 23 трофеї: 5 Ліги чемпіонів, 4 титули Ла Ліги, один Кубок Іспанії, 4 Суперкубки Іспанії, 4 Суперкубки УЄФА та 5 Клубних чемпіонатів світу.

Перед цим він здобув 11 трофеїв у складі "Баварії": 3 титули Бундесліги, 3 Кубки Німеччини, 2 Суперкубки Німеччини, по разу перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

За збірну Німеччини він виступав від 2010 року. Кроос разом з Бундестім виграв чемпіонат світу 2014 року і став бронзовим призером ЧС-2010. Також Тоні є дворазовим півфіналістом чемпіонатів Європи (2012, 2016).

На рахунку Крооса 114 матчів за збірну Німеччини, 17 голів і 21 результативна передача.

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