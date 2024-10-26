"Ця нагорода – для всіх українців": Магучіх прокоментувала здобуття звання легкоатлетки року в Європі

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала здобуття звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року.

Почесний приз 23-річна українка вирішила присвятити своїм співвітчизникам. Це спортсменка розповіла на урочистій церемонії нагородження European Athletics Awards, яка відбулася 26 жовтня у Скоп'є.

"Це був один з найбільш успішних років для мене. Звісно, ​​це честь бути тут і отримати нарешті цю нагороду. Це ніби повернення до 2019 року, коли я отримала нагороду "Зірка, що сходить", і це підштовхнуло мене продовжувати працювати, продовжувати вчитись, і тепер я нарешті отримала свою нагороду.

Безумовно, це особливий момент для мене. Особливо в цей складний для України час. Але я щаслива бути тут, і ця нагорода – для всіх українців. І я сподіваюся, що зараз вона принесе трохи щастя. І сподіваюся, що я дам ще трохи мотивації для нашого молодого покоління, щоб працювати далі.

Це був, як мені здається, найуспішніший рік для мене. Тому що багато мрій здійснились. Особливо світовий рекорд і золота олімпійська медаль для моєї країни.

Але для мене, як для спортсменки і українки, важлива кожна перемога, тому що це моя можливість говорити про ситуацію в моїй країні, про те, що ми продовжуємо боротися на різних полях", – сказала Магучіх.

Ярославу вперше в кар'єрі визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі. У сезонах 2022-го та 2023 років українка була фіналісткою номінації, але не ставала лауреаткою престижної премії.

Нагадаємо, Магучіх цього сезону завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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